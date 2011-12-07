В Агрызском районе РТ отремонтировали самый изношенный участок дороги

В Татарстане отремонтировали самый изношенный участок в Агрызском районе, протяженность которого составляет 3 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

На участке дороги Агрыз – Красный Бор – Исенбаево – Старое Сляково – Черново рабочими был уложен высокопрочный асфальтобетон, а также укреплены обочины с двух сторон.

Дорогу обновили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Все национальные проекты реализуются по указу Президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в Татарстане отремонтирован участок дороги Люга – Старая Юмья, длиною в 2,5 км.