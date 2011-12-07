В Агрызском районе РТ отремонтировали самый изношенный участок дороги

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В Татарстане отремонтировали самый изношенный участок в Агрызском районе, протяженность которого составляет 3 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
На участке дороги Агрыз – Красный Бор – Исенбаево – Старое Сляково – Черново рабочими был уложен высокопрочный асфальтобетон, а также укреплены обочины с двух сторон.
Дорогу обновили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Все национальные проекты реализуются по указу Президента РФ Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что в Татарстане отремонтирован участок дороги Люга – Старая Юмья, длиною в 2,5 км.