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На ледовых переправах под Казанью увеличили допустимый вес транспорта

Главное управление МЧС России по Татарстану предупреждает, что на ледовых переправах через реку Волга разрешен проезд транспорта с увеличенным весом.
С 10 февраля допустимая масса транспортных средств повысилась с 2 до 3,5 тонн. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ. Изменения касаются ледовой переправы в Зеленодольском районе через реку Волгу по маршруту: город Зеленодольск — поселок Нижние Вязовые. В Верхнеуслонском районе через Волгу по маршруту: село Верхний Услон — поселок Аракчино (город Казань). Также «КВ» писали. что на реке Кама нашли заблудившуюся женщину.
КВ
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