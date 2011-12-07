На ледовых переправах под Казанью увеличили допустимый вес транспорта

С 10 февраля допустимая масса транспортных средств повысилась с 2 до 3,5 тонн. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ. Изменения касаются ледовой переправы в Зеленодольском районе через реку Волгу по маршруту: город Зеленодольск — поселок Нижние Вязовые. В Верхнеуслонском районе через Волгу по маршруту: село Верхний Услон — поселок Аракчино (город Казань). Также «КВ» писали. что на реке Кама нашли заблудившуюся женщину.