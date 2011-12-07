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В Татарстане на 21 день ограничат посещения лесов: введен режим пожароопасности

Запрет на посещение лесничеств введён в 31 районе республики.

В Татарстане ввели режим пожароопасности в лесничествах. Жителям региона ограничили въезд в леса на 21 день. Постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Ограничения будут действовать на территориях следующих районов: Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского.

Сообщается, что в этих местах будут установлены шлагбаумы, аншлаги, будут организованы временные посты.

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