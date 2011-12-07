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В Татарстане за полгода скончалось на 9% людей больше, чем за аналогичный период 2020 года

За июнь от коронавируса умерло 419 человек.

В Татарстане за первые полгода скончалось на 9% людей больше, чем за аналогичный период прошлого года. За период с января по июнь 2021 года умерли 25 тыс. человек, сообщает Росстат.

За июнь от коронавируса умерли 419 человек.

Также в республике на 2,9% сократилась рождаемость.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в мае повысилась и рождаемость. За май 2021 года на свет появились 3 266 младенцев. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный отрезок прошлого года.

КВ
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