В Татарстане за полгода скончалось на 9% людей больше, чем за аналогичный период 2020 года

В Татарстане за первые полгода скончалось на 9% людей больше, чем за аналогичный период прошлого года. За период с января по июнь 2021 года умерли 25 тыс. человек, сообщает Росстат.

За июнь от коронавируса умерли 419 человек.

Также в республике на 2,9% сократилась рождаемость.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в мае повысилась и рождаемость. За май 2021 года на свет появились 3 266 младенцев. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный отрезок прошлого года.