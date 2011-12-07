Рустам Минниханов поручил обеспечить оперативную подачу тепла в Татарстане

Рустам Минниханов поручил районам и предприятиям энергетики обеспечить оперативную подачу тепла. Об этом Президент РТ сказал на традиционном совещании в Доме Правительства РТ.

«Детсады, больницы, социальные учреждения, а также жилые дома. В этой работе никаких упущений быть не должно», — сказал Минниханов.

На совещании также выступил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин. Он заявил, что на сегодняшний день в республике готовы 3 261 котельная. Осталось только завершить подготовку шести котельных.

Отметим, что в этом году подача тепла началась 6 сентября. Постановления о начале отопительного сезона приняты в 22 муниципальных районах республики.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в мэрии Казани еще не определили сроки подачи тепла.