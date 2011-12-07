Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Рустам Минниханов поручил обеспечить оперативную подачу тепла в Татарстане

Президент заявил, что никаких упущений быть не должно.

Рустам Минниханов поручил районам и предприятиям энергетики обеспечить оперативную подачу тепла. Об этом Президент РТ сказал на традиционном совещании в Доме Правительства РТ.

«Детсады, больницы, социальные учреждения, а также жилые дома. В этой работе никаких упущений быть не должно», — сказал Минниханов.

На совещании также выступил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин. Он заявил, что на сегодняшний день в республике готовы 3 261 котельная. Осталось только завершить подготовку шести котельных.

Отметим, что в этом году подача тепла началась 6 сентября. Постановления о начале отопительного сезона приняты в 22 муниципальных районах республики.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в мэрии Казани еще не определили сроки подачи тепла.

КВ
Лента новостей