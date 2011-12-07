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Ученые Татарстана нашли охраняемый на территории европейских стран дождевик клочковатый

Исследовательские работы были проведены в Тетюшском районе РТ.

В Тетюшском районе республики по инициативе Госкомитета РТ по биоресурсам были проведены научно-исследовательские работы по выявлению видового разнообразия животных, растений и грибов. В исследованиях приняли участие специалисты Казанского (Приволжского) Федерального университета, Волжско-Камского заповедника и национального парка «Нижняя Кама», сообщает Госкомитет по биоресурсам.

Специалисты изучили состояние ясеня обыкновенного, дерева, которое нуждается в особом надзоре и уходе. Ученым удалось понаблюдать за обыкновенным богомолом, который двигаясь с юга осваивает новые земли.

Находкой для ученых стал гриб дождевик клочковатый. Этот вид грибов сейчас находится под охраной в некоторых регионах России, а также европейских странах.

Также на пути исследователей встретились и другие представители флоры и фауны: гадюка обыкновенная, осоед, ирис сибирский, жук-олень, орлан-белохвост и др.

Ранее «Казанские ведомости» писали рекомендации Госкомитета по биоресурсам о поведении при встрече с гадюкой на территории РТ.

КВ
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