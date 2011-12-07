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Минниханов: «Пять районов РТ отстают в экономическом развитии»

Президент РТ назвал районы, в которых пять лет не видно продвижения в экономике.

Президент РТ Рустам Минниханов назвал пять районов РТ, которые отстают в экономическом развитии, и призвал муниципалитеты активнее работать над этой проблемой. Об этом глава республики заявил в ходе коллегии минэкономики РТ, сообщает пресс-служба президента РТ. 

«Каждый район и муниципалитет должны внести свою долю. У нас ряд муниципалитетов, где последние пять лет не видим продвижения: Арский, Апастовский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Тюлячинский», — уточнил Минниханов.

Он также заметил, что в Аксубаевском, Апастовском, Тетюшском районах в период пандемии отмечено сокращение представителей малого и среднего бизнеса. Президент РТ призвал муниципалитеты «поддержать и сохранить» бизнес-инициативы.

Руководитель республики также обеспокоен вопросом промплощадок, которые есть практически во всех районах, однако в некоторых из них заполнены всего на 30%. Речь о Камско-Устьинском, Тукаевском, Актанышском, Кайбицком, Мензелинском, Апастовском и районах. АИР РТ и ИВФ РТ возьмут под свое кураторство 10-12 площадок, чтобы те не простаивали. 

КВ
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