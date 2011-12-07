Татарстанский заказник «Голубые озёра» примет участие в конкурсе от National Geographic

Природный заказник «Голубые озёра» примет участие в конкурсе «Сокровища России», организованный журналом National Geographic Traveler. Комплекс поборется за звание победителя в номинации «Природный объект», сообщает Госкомитет РТ по биологическим ресурсам.

За номинанта может проголосовать любой желающий в режиме «онлайн». Цель проекта — обозначить не только важные природные достопримечательности, но и рассказать о новых уникальных местах в регионах России.

Голосование будет открыто до 10 октября на сайте National Geographic Россия. Информация о победителе будет опубликована на сайте National Geographic Россия и в ноябрьском номере журнала National Geographic Traveler.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Татарстанский проект «Зеркала Татарстана» по благоустройству «Голубых озёр» стал победил во Всероссийском конкурсе по развитию экотуризма.