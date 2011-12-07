Экологи РТ установят причины мора чаек и рыб на Казанке

Госкомитет Татарстана по биоресурсам проверит информацию о массовой гибели чаек и рыб на Казанке.

Сообщение об обнаружении мертвых птиц и рыб появилось в одном из сообществ социальной сети. По словам очевидца, трупы животных были раскинуты на берегу Казанки за ГРК «Ривьера».

Сами представители госкомитета утверждают, что уведомления к ним о произошедшем не поступало. При этом они уверяют, что для установления причины их смерти тушки птиц и рыб будут переданы ветеринарам на исследование.