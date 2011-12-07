Обновлённая студия канала «Челны ТВ» внешне стала похожа на «федеральную»

Телеканал «Челны-ТВ», после голосования зрителей по выбору цветового решения для студии, начал свою работу с обновлённым дизайном, логотипом и знакомым многим челнинцам слоганом «Город без комплексов», сообщается на сайте «Челны-ТВ».

Ранее студия новостей была узнаваема по оранжевому цвету, сейчас во внешнем виде студии преобладают серый, зелёный и синий цвета, а карта на заднем фоне придала облик студии федерального значения.

Помимо внешних изменений, канал провёл кастинг ведущих. Одним из них уже стал Тимур Поздеев, который занял место ведущего программы «Новости».

«Я работал и в оранжевой студии, и дебютировал в новой. Стал, так сказать, первым из всех ведущих. Мне она очень нравится и я надеюсь, что она придётся по душе всем зрителям «Челны ТВ» — сказал Тимур.

Многим челнинцам знакомый слоган «Город без комплексов» перекочевал в правый верхний угол экрана вместе с логотипом. Изменилась и подача новостей: теперь журналисты канала делают больший упор на истории о людях и для людей.