В Нижнекамске планируют реализовать проект по защите бездомных животных

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Нижнекамск может стать пилотной площадкой для комплексной защиты бездомных животных, заявил в ходе круглого стола в Общественной палате РТ мэр города Айдар Метшин.
По его словам, это стало возможным благодаря принятию федерального закона «Об ответственном обращении с животными».
«Сейчас мы разработали комплексную программу: в первую очередь она включает в себя создание современного и цивилизованного государственного приюта. Такие приюты должны быть типовыми, учитывать все необходимые запросы», — подчеркнул Метшин.
Нижнекамский район уже отметился тем, что в нем был разработан проект комплексной республиканской программы по заботе о бездомных животных.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани предложили регистрировать и возвращать потерявшихся домашних питомцев их владельцам.