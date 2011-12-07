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В Нижнекамске планируют реализовать проект по защите бездомных животных

Это стало возможным благодаря принятию федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

Нижнекамск может стать пилотной площадкой для комплексной защиты бездомных животных, заявил в ходе круглого стола в Общественной палате РТ мэр города Айдар Метшин.

По его словам, это стало возможным благодаря принятию федерального закона «Об ответственном обращении с животными». 

«Сейчас мы разработали комплексную программу: в первую очередь она включает в себя создание современного и цивилизованного государственного приюта. Такие приюты должны быть типовыми, учитывать все необходимые запросы», — подчеркнул Метшин.

Нижнекамский район уже отметился тем, что в нем был разработан проект комплексной республиканской программы по заботе о бездомных животных.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани предложили регистрировать и возвращать потерявшихся домашних питомцев их владельцам.

КВ
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