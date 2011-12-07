В Тукаевском районе Татарстана по нацпроекту отремонтировали два изношенных участка дороги

В Тукаевском районе Татарстана отремонтировали два изношенных участка дороги, общей протяженностью 3 км. Рабочие обновили участок «Набережные Челны — Водозабор» — Ильбухтино — Калмия — «Мензелинск-Биюрган». Работы выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8, нанесена дорожная разметка, установлены сигнальные столбики и 8 дорожных знаков. Также на 1,5 метра укреплены обочины дороги.

Дорога проложена по населенным пунктам Ильбухтино, Игенче и Калмия. По ней курсируют школьные автобусы, а также автобусы муниципального значения.

Все национальные проекты России реализуются по указу Президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Татарстане выполнили работы по строительству моста через Свиягу на 85%