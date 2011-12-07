Рустам Минниханов: «Ситуация с половодьем напряженная, но сегодня она находится под контролем»

Рустам Минниханов провел сегодня традиционное совещание в Доме Правительства РТ. В ходе совещания президент РТ поручил главам районов обратить внимание на ситуацию с паводками и пожарами. Взять все под контроль, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Ситуация с половодьем напряженная, но сегодня она находится под контролем. Есть ряд локаций, где у нас подтоплены садовые товарищества, но пока по жилью таких проблем нет», — сказал президент РТ.

Минниханов обратил внимание на то, что паводок никуда не ушел и что нужно продолжать работу в особом режиме.

В ходе совещания президент РТ затронул тему пожароопасного сезона. На сегодняшний день в республике уже зафиксировано 73 случая возгорания травы и мусора. Два возгорания случились неподалеку от лесных массивов. К счастью, огонь был быстро ликвидирован

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Рустам Минниханов прошел вакцинацию от COVID-19.