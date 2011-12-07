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Алексей Куртов: В Татарстане эффект от успешного диалога власти и народа проявляется во всех сферах региона

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов поделился мнением о взаимодействии власти с обществом в РТ

Удачно сформированные доверительные отношения между народом и властью Татарстана позволяет республике развивать экономические и социальные сферы, поделился своим мнением президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«Политический процесс здесь выстраивался на протяжении ряда лет, это происходило не сразу. В итоге наладилось стабильное и уважительное взаимодействие региональных властей и местных жителей» — сообщил Куратов.

Он отметил, что новые дороги и международные проекты, реализующиеся на территории республики, подогревают интерес татарстанцев к развитию региона.

Алексей Куртов добавил, что на территории республики свою деятельность осуществляют все ведущие политические партии страны, в соответствии со взглядами каждого члена общества.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани появился сервис для улучшения городской среды «Мой район», который призван выстраивать качественный диалог между обществом и властью.

 

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