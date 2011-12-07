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Жители Елабуги пожаловались на свалку с отработанными химическими веществами

Инспекторы Прикамского управления Минэкологии РТ выехали на место сброса отходов.

Жители Елабуги в социальных сетях пожаловались на несанкционированную свалку химических отходов. На место сброса отходов выехали Инспекторы Прикамского управления Минэкологии РТ, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Сообщается, что органами ведомства свалка была обнаружена вблизи елабужской объездной дороги в лесопосадке.

Экологи взяли пробы почв. Следственными органами будет проводится расследование о выявлении лиц, причастных к организации свалки.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане за месяц нашли 2 тысячи несанкционированных свалок.

КВ
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