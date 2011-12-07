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Фарид Мухаметшин: Несмотря на жару, республика сможет обеспечить население необходимым продовольствием

Председатель Госсовета республики заявил, что экономика Татарстана держится на уровне 2019 года.

Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин заявил, что несмотря на серьезную жару в этом году, республика сможет обеспечить население необходимым продовольствием.

Он отметил, что с учетом того, что в прошлом году было собрано 5,5 млн тонн зерна, запасов должно хватить, добавил он.

Особенно в аграрных достижениях в этом году он отметил Буинсикий район.

«Здесь всегда хорошо работали земледельцы. Надо отдать должное нашим сельским труженикам, их профессионализму», — сказал Мухаметшин.

Сейчас в Буинском районе особо заметно развитие не только аграрной области, но и всего региона в целом. Валовый сбор зерна в районе достиг 235,5 тыс. тонн, при средней урожайности 40,6 центнера с гектара, подчеркнул Мухаметшин.

По его словам, сейчас в республике успешно реализуются все республиканские программы.

«Во главе с Президентом РТ, органами государственной и муниципальной власти мы делаем все, чтобы минимизировать негативные последствия пандемии», — добавил глава парламента.

Ранее сообщалось, что в Татарстане убрано 87% зерновых культур.

КВ
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