Фарид Мухаметшин: Несмотря на жару, республика сможет обеспечить население необходимым продовольствием

Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин заявил, что несмотря на серьезную жару в этом году, республика сможет обеспечить население необходимым продовольствием.

Он отметил, что с учетом того, что в прошлом году было собрано 5,5 млн тонн зерна, запасов должно хватить, добавил он.

Особенно в аграрных достижениях в этом году он отметил Буинсикий район.

«Здесь всегда хорошо работали земледельцы. Надо отдать должное нашим сельским труженикам, их профессионализму», — сказал Мухаметшин.

Сейчас в Буинском районе особо заметно развитие не только аграрной области, но и всего региона в целом. Валовый сбор зерна в районе достиг 235,5 тыс. тонн, при средней урожайности 40,6 центнера с гектара, подчеркнул Мухаметшин.

По его словам, сейчас в республике успешно реализуются все республиканские программы.

«Во главе с Президентом РТ, органами государственной и муниципальной власти мы делаем все, чтобы минимизировать негативные последствия пандемии», — добавил глава парламента.

Ранее сообщалось, что в Татарстане убрано 87% зерновых культур.