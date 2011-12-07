«Ростех» запустили в Зеленодольске крупный логистический центр за 550 млн рублей. Президент РТ Рустам Минниханов и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов торжественно открыли новый центр в КАЗ им. Горбунова — филиал ПАО «Туполев», сообщила пресс-служба Президента РТ.

«Центр создан в кратчайшие сроки, несмотря на пандемию, построили его за год: в 2019 году осенью начали, в 2020 году строительство здания было завершено», — отметил Чемезов.

Логистический центр оснащен всем необходимым современным оборудованием, включая автоматизированные линии и процессы управления складом. Мощность логистического центра позволит хранить до 40 тыс. единиц техники.

Также гости осмотрели производственные площадки завода, а также оценили продукцию завода. Руководителю республики и главе «Ростеха» рассказали о том, как продвигается ход реализации проекта Ту-160.

Далее Сергей Чемезов поедет в Зеленодольск, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к открытию логистического центра.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов возглавил совет директоров «Туполева».