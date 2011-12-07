В Татарстане выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусом

В Татарстане за минувшие сутки выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них 1 — завозной, 28 — контактные. 12 человек госпитализировано, 17 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

10 заболевшим — от 60 до 70 лет, семерым — от 30 до 50 лет, пятерым — от 50 до 60 лет, троим — от 18 до 30 лет, также троим — от 70 до 80 лет, одному заболевшему нет 18 лет.

Больше всего заболевших выявлено в Казани — 11 человек, в Набережных Челнах — 7 человек, в Новошешминском районе — двое, в Арском, Верхнеуслонском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Мамадышском, Мензелинском, Нурлатском и Ютазинском районах — по одному заболевшему.

Всего в Татарстане зарегистрировано 5186 случаев COVID-19, из них выздоровели — 4 017 человек (+30), скончались — 27.

В России количество заболевших COVID-19 составило 765 437 (+6 234), из них выздоровели — 546 863 (+7 490), скончались — 12 247 (+124).