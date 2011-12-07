В Челнах во время празднования Курбан-байрама автобусы будут подвозить верующих к мечетям

В Набережных Челнах автобусы начнут развоз верующих в мечети города в честь празднования Курбан-байрама в 4.00 утра, чтобы верующие смогли успеть на намаз, сообщает исполком Челнов.

Отметим, что после намаза в течении трёх дней можно будет совершать традиционные жертвоприношения. В этом году местом жертвоприношений станет район бывшего мясокомбината в поселке Сидоровка, рассказали «Челнинские известия».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани в Курбан-Байрам общественный транспорт также будет доставлять верующих до мечетей.