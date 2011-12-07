Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Челнах во время празднования Курбан-байрама автобусы будут подвозить верующих к мечетям

Автобусы начнут курсировать по городу в 4.00.

В Набережных Челнах автобусы начнут развоз верующих в мечети города в честь празднования Курбан-байрама в 4.00 утра, чтобы верующие смогли успеть на намаз, сообщает исполком Челнов.

Отметим, что после намаза в течении трёх дней можно будет совершать традиционные жертвоприношения. В этом году местом жертвоприношений станет район бывшего мясокомбината в поселке Сидоровка, рассказали «Челнинские известия».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани в Курбан-Байрам общественный транспорт также будет доставлять верующих до мечетей. 

КВ
Лента новостей