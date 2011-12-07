Замминистра труда РТ предложила лишать пособий хронических безработных

Граждане, которое отказываются от предложений устроиться на работу, но получающие пособие от государства, должны быть мотивированы к труду, заявила заместитель министра труда РТ Клара Тазетдинова во время заседания экспертного клуба «Волга».

По ее словам, пособие по безработице должно оказывать поддержку лицам, находящимся в тяжелом положении, но не превращаться в обязательную социальную выплату для всех.

«Есть категория людей, которые по 20 лет не работают, а претендуют на пособия, но за счет каких средств государство должно платить, если ты не платил никогда тот же подоходный налог? Система мер поддержки должна быть направлена на тех, кто потерял работу в силу тех или иных причин. Не должно пособие по безработице быть социальной выплатой как таковой», — отметила замминистра.

Также она объяснила, что группу людей, живущих на минимальное пособие, необходимо мотивировать к труду. Они должны платить налоги государству, чтобы в экстренном случае обратиться к нему же за социальной поддержкой.

«Мне кажется, к этой категории людей можно применять меры, чтоб мотивировать их отработать на тех или иных видах работ, чтобы хотя бы он принес пользу государству, чтоб потом к государству же обратиться за мерами социальной поддержки», — высказалась Клара Тазетдинова.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане направлено более 20 тыс. заявлений на получение пособий родителям-одиночкам. Также пособия предусмотрены беременным женщинам, находящимся в трудном финансовом положении.