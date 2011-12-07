В РТ появится «Центр управления регионом»

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в Татарстане появится офис «Центр управления регионом». Соответствующий документ подписал руководитель республики Рустам Минниханов.

Реализовываться проект «ЦУР» будет согласно поручению от 30 января 2020-го российского президента Владимира Путина. Также главе государства до 1 декабря текущего года необходимо предоставить предложения по организации аналогичных центров в муниципалитетах.

А пока председателем проектного офиса назначена уполномоченная по правам человека в РТ Сария Сабурская, ее сопредседателем планируют назначить начальника Информационно-аналитического управления Президента Татарстана Ленара Файзутдинова.

Сообщается, что принимать участие в данной деятельности также могут представители ГИС РТ «Народный контроль» и НКО «Диалог». Курировать ЦУР и контролировать исполнение распоряжения будет руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров.