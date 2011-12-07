Татарстанские предприятия получат средства на покупку дезинфицирующих средств

Как сообщил в ходе пресс-конференции руководитель УФНС РФ по РТ Марат Сафиуллин, в республике насчитывается 11160 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Для этого из федерального бюджета выделяется 380 млн рублей. На сегодняшний день заявки на получение субсидий оформили уже 3142 организации.

Субсидия в виде единоразовой выплаты, включающей 15 тыс рублей, покрывающих первоначальные расходы, а также 6,5 тыс рублей на каждого сотрудника для покрытия будущих затрат.

Рассчитывать на получение могут компании, предоставляющие услуги в сфере услуг и входящие в перечень наиболее пострадавших в период пандемии коронавируса.