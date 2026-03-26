«Ак Барс» увеличил преимущество в серии с «Трактором», одержав вторую победу в Казани

Казанский хоккейный клуб вновь обыграл челябинцев в стартовом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Второй матч серии, прошедший на домашней арене «Ак Барса», завершился со счетом 4:2. Теперь подопечные Анвара Гатиятулина ведут в противостоянии до четырех побед со счетом 2:0.

Встреча началась с быстрого гола гостей: на старте первого периода Андрей Никонов вывел «Трактор» вперед. Однако во втором отрезке казанцы переломили ход игры, забросив три шайбы за минуту. Сначала Артем Галимов реализовал большинство после передачи от вратаря Тимура Билялова, затем отличился Кирилл Семенов, а следом Митчелл Миллер удвоил преимущество хозяев. До перерыва челябинцам удалось сократить отставание — Джошуа Ливо сделал счет 3:2.

В заключительном периоде давление гостей нарастало, но за семь минут до финальной сирены Кирилл Семенов оформил дубль, вернув разницу в две шайбы и установив окончательный результат.

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов стал автором исторического достижения, набрав 16-е очко за результативные передачи в КХЛ. По этому показателю он превзошел предыдущий рекорд, принадлежавший Якубу Коваржу.

Третий матч серии состоится 27 марта в Челябинске. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.