В Татарстане зарегистрировали 24 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Все случаи контактные. 3 человека госпитализировано, 21 получает лечение на дому», — отметили в штабе.

Девяти новым заболевшим — от 30 до 50 лет, семерым — от 60 до 70 лет, четверым — от 70 до 80 лет, по двое — из возрастных категорий от 18 до 30 лет и от 50 до 60 лет.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Казани — 12, в Зеленодольском и Нурлатском районах — по два случая, в Агрызском, Альметьевском, Бугульминском, Высокогорском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском, Спасском и Чистопольском районах — по одному случаю.

По данным на 21 сентября в Татарстане зарегистрирован 7021 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 5905 человек (+7 за минувшие сутки).