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«Миллиард.татар» продолжает акцию помощи пострадавшим от пожара в Каракуле

Пожар в татарском селе Каракуль Омской области уничтожил 25 домов и строений.

Проект «Миллиард.татар» продолжает акцию по сбору денег пострадавшему от крупного пожара селу Каракуль Омской области. Реквизиты для желающих оказать помощь можно найти на сайте проекта.

Крупный пожар в татарском селе Каракуль Большереченского района Омской области случился 6 мая. Огонь уничтожил 25 домов и строений, 11 семей лишились крова. Кто-то уже своими силами начал строить новые дома.

Всего собрано около 10 млн рублей. От Татарстана пострадавшим при пожаре было перечислено 3 млн рублей, сообщил пресс-секретарь Всемирного конгресса татар Булат Ибрагимов.

Реквизиты для желающих оказать помощь можно найти на сайте проекта.

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