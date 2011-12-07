На Татарстан надвигается метель с порывистым ветром

МЧС предупреждает жителей Татарстана об ухудшении погоды. По данным гидрометцентра РТ, c 18.00 23 февраля до 18.00 24 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, а также сильный юго-западный ветер. Скорость его достигнет 15-20 м/с.

Минимальные температуры воздуха ночью в столице будут от -1˚ до -6˚. Максимальная температура воздуха днем поднимется до +3˚.

В целях безопасности рекомендуется избегать нахождения на улице без вынужденной необходимости.

Ранее «Казанские Ведомости» писали о том, что из-за потепления температурный рекорд в столице побит уже в пятый раз.