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Авдонина: Если ситуация ухудшится, в Татарстане будет введен локдаун

Замглавы управления Роспотребнадзора по РТ пояснила, что сейчас об ограничениях говорить не приходится.

Замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, когда в Татарстане введение локдауна будет закономерным.

«На сегодняшний день ситуация сложная, но управляемая всеми мерами, которые нам доступны. Это прежде всего за счет вакцинации и ограничительных мероприятий», — добавила Авдонина.

Также она пояснила, что сейчас серьезных заявлений по поводу новых ограничительных мер пока не ожидается.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане запретили проводить массовые мероприятия без разрешения оперштаба по борьбе с COVID-19. Но тотальное прекращение мероприятий в республике пока не рассматривают.

КВ
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