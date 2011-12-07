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Прокуратура выявила антисанитарию в вольерах животных в конноспортивной школе Челнов

Помимо вольеров, помещения для приготовления кормов находятся в неудовлетворительном состоянии.

Прокуратура выявила ряд нарушений содержания животных в конноспортивной школе «Тулпар» в Набережных Челнах. Информация о жестоком обращении с животными появилась в соцсетях, после чего прокуратура провела там проверку. 

В антисанитарных условиях находятся как вольеры, так и помещения для приготовления кормов. Персонал не предоставил сотрудникам ведомства паспорта животных и птиц, а также документы на корма для львицы. 

Был выявлен ряд нарушений и в стойлах для животных. Они изношены и в них отсутствует какая-либо вентиляция.  

В адрес руководителя учреждения направлено предупреждение об устранении нарушений. 

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