Прокуратура выявила антисанитарию в вольерах животных в конноспортивной школе Челнов

Прокуратура выявила ряд нарушений содержания животных в конноспортивной школе «Тулпар» в Набережных Челнах. Информация о жестоком обращении с животными появилась в соцсетях, после чего прокуратура провела там проверку.

В антисанитарных условиях находятся как вольеры, так и помещения для приготовления кормов. Персонал не предоставил сотрудникам ведомства паспорта животных и птиц, а также документы на корма для львицы.

Был выявлен ряд нарушений и в стойлах для животных. Они изношены и в них отсутствует какая-либо вентиляция.

В адрес руководителя учреждения направлено предупреждение об устранении нарушений.