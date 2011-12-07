С начала года на дорогах Татарстана приставы задержали 390 должников

На дорогах Татарстана в результате совместных рейдов сотрудников налоговой инспекции и ГИБДД с начала года было остановлено 390 должников по имущественным налогам.

Сообщается, что только за прошедшие две недели на дорогах республики было выявлено 44 должника, которые задолжали налогов на сумму более 2 млн рублей

38 из которых сразу погасили долги. Автомобили оставшихся шестерых должников отправились на спецстоянку.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане за 4 часа рейда судебные приставы взыскали свыше 2,4 млн рублей с должников.