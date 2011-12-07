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В Набережных Челнах становится больше школ, работающих в две смены

В этом году таких образовательных заведений стало 24.

В Набережных Челнах становится больше школ, работающих в две смены, сообщил начальник управления образования и молодежи Рустем Хузин

«Несмотря на то, что строятся новые школы, от вторых смен пока не можем уйти», — отметил он.

В новом учебном году количество челнинских учеников составит 67 тысяч человек. Если в прошлом году в городе насчитывалось 22 учреждения, работающих в две смены, то сейчас их 24.

Хузин упомянул, что нельзя обходить стороной проблему нехватки мест в коррекционных школах.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске построят полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар». Первый камень под строительство комплекса будет заложен 4 сентября

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