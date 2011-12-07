Детский сад «Бэлэкэч» в Пестрецах второй раз выиграл грант в 1 млн рублей

Детский сад «Бэлэкэч» в селе Пестрецы стал обладателем гранта в 1 млн рублей. Конкурс грантов на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры служб помощи родителям с детьми дошкольного возраста проводился в рамках национального проекта «Демография», сообщает Министерство образования и науки РТ.

Дошкольное учреждение второй год подряд становится обладателем гранта. В прошлом году на средства была построена соляная пещера в детском саду. В этом году на призовые деньги планируют приобрести оборудование для обучающих программ.

Также в конкурсе участвовали 120 дошкольных учреждений России, гранты получили 56 детских садов.

Напомним, что детский сад «Бэлэкэч», рассчитанный на 120 мест, был открыт в 2015 году. На открытии присутствовал Президент РТ Рустам Минниханов.

Все национальные проекты России реализуются по указу Президента России Владимира Путина.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в 2021 году благодаря нацпроекту «Демография» в республике запланировано открытие 16 дошкольных учреждений.