Казань заняла второе место среди городов России по уровню заторов на дорогах

В рейтинге по загруженности городских дорог, составленном нидерландской компанией TomTom, Казань заняла второе место. Было проанализировано 416 городов в 57 странах, сообщается пресс-служба мэрии Казани.

В 2019 году Казань возглавляла этот рейтинг, но благодаря борьбе с заторами, в том числе созданию городских парковочных пространств, ситуацию на дорогах удалось улучшить.

Поступившая от оплаты муниципальных парковок сумма за первое полугодие составила порядка 38,3 млн рублей. Ежедневно парковку оплачивают около 7,6 тыс. автомобилистов.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани выросло число нарушителей, оставляющих машины на газонах. На рассмотрении в административной комиссии находится 9 тыс. материалов.