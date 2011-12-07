Жителей Татарстана приглашают на Форум для самозанятых и ярмарку их товаров

Жители Татарстана смогут продать свой товар и принять участие в Форуме для самозанятых, который состоится с 30 по 31 августа в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатором Форума станет Министерство экономики РТ.

Программа форума разделена на две части. Планируется, что 30 августа участники мероприятия соберутся возле Академии наук РТ на улице Баумана, где они смогут выставить на продажу товары собственного производства.

Следующий день, 31 августа, пройдет в обсуждениях вопросов самозанятости студентов, лиц с ограниченными возможностями и граждан 50+. Второй блок форума пройдет в Доме Предпринимателя.

Отвечать на вопросы участников будут органы государственной власти, а помогать им будут эксперты и действующий предприниматели.

Заявку на участие в ярмарке необходимо подать до 26 августа, на лекторий — до 28 августа. Подача заявок открыта по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Татарстане самозанятым предоставят субсидию до 100 тыс. рублей, которые можно потратить на приобретение техники, оборудования, а также на продвижение в СМИ и интернете.