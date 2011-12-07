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Участок трассы М12 у деревни Орёл намерены проложить в тоннеле

Проект согласовали с «Автодором».

Участок трассы М12 у деревни Орёл, что в Лаишевском районе Татарстана, намерены проложить в тоннеле. Данный проект согласовали с «Автодором», сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на руководителя подразделения АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» Виктора Алексеева.

С инициативой прокладки участка трассы в тоннеле выступили местные жители. В итоге, заглубление составит, в среднем, три метра.

Алексеев добавил, что такой вариант участка автодороги сейчас находится на рассмотрении в рабочей группе Главгосэкспертизы России.

«Если там он будет согласован, то войдет в проект и будет реализован при строительстве. По поводу понижения путепроводов на том участке, где планируется заглубление, естественно, оно будет. Но изменение тех границ, которые легли в решение, находится на стадии проработки», — объяснил руководитель подразделения.

КВ
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