На реализацию национального проекта «Демография» в РТ выделят 8,5 млрд рублей

На реализацию национального проекта «Демография» в Татарстане будет выделено 8,5 млрд рублей. В Министерство экономики РТ сообщили, что средства пойдут на помощь семьям при рождении детей, а также на поддержку в развитии занятости и спортивной сферы.

В состав национального проекта «Демография» входят пять региональных проектов, а именно: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости, «Спорт — норма жизни», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья».

Кроме того, что в перечисленных региональных проектах запланировано строительство детских садов, универсального спортивного зала в городе Кукмор, в 2021 году благодаря национальному проекту «Демография» 10 спортивных школ получат спортивное оборудование, инвентарь и экипировку на сумму 37,9 млн рублей. Реализация регионального проекта «Старшее поколение» подразумевает направление средств на увеличение численности специалистов в социальной сфере услуг, содержание отделений дневного пребывания, оплату работы сиделок.

Напомним, что в 2020 году на реализацию национальных проектов выделили 30,8 млрд рублей. Благодаря этим средствам в республике появились 10 новых школ и 28 детских садов.