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В Татарстане зафиксировали 8 случаев заражения британским штаммом коронавируса

Отечественная вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с данным штаммом COVID-19.

В Татарстане зафиксировали 8 случаев заражения британским штаммом коронавируса. Об этом сообщила главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

По словам главы республиканского Роспотребнадзора, завозная инфекция была обнаружена в ходе отбора ПЦР-тестов пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме.

«Пробы от таких пациентов отправляем в научно-исследовательские институты, где раскладывают геном и определяют — вирус мутировал или не мутировал. Исходя из того, что мы отобрали, а отобрали мы 110 проб у таких пациентов, на сегодня восемь проб — это британский штамм вируса», — рассказала Патяшина.

Врач заверила, что отечественная вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с данным штаммом COVID-19.

КВ
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