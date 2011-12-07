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Диагноз COVID-19 поставили 49 татарстанцам

Всего выздоровело 21 080 человек, 56 из них за минувшие сутки.

В Татарстане по состоянию на 27 июля текущего года зарегистрировано 23 724 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 49 новых случаев. Вылечились за сутки 56 татарстанцев, всего переболели 21 080 человек. Вакцинацию прошли 783 685 жителей республики, из них вторую дозу получили — 555 268.

Напомним, сделать прививку от коронавируса казанцы теперь могут и в банке. Еще один пункт вакцинации открылся в здании гостиницы «Татарстан».

Также осуществить на нее запись можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.

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