Исполком Челнов опроверг сообщение об отмене празднования Дня строителя

Исполком Набережных Челнов опроверг сообщение об отмене празднования Дня Строителя из-за ковидных нарушений во время празднования Дня молодежи. Праздничное мероприятие в честь Дня Строителя состоится 6 августа, сообщили в исполкоме Набережных Челнов.

По словам начальника управления информационной политики и по связям с общественностью Риммы Мухаметзяновой, праздник пройдет с учетом соблюдения требований Роспотребнадзора.

По предварительным данным, хэдлайнером мероприятия выступит группа IOWA,

Ранее «Казанские ведомости» писали, что суд Набережных Челнов вынес постановление начальнику управления молодежи Айзату Махмутову.