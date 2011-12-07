На КАМАЗе запустят производство компонентов для Aurus Senat

На участке литейного завода КАМАЗа к концу 2022 года запустят производство компонентов для Aurus Senat. Об этом сообщил начальник технологического отдела производства цветного литья Александр Ефремов.

По его словам, для этого завод поставляет около 30 компонентов, для нескольких из них необходимо будет изготовить новое оборудование. «Уже проведен тендер, и сейчас поставщики занимаются изготовлением оборудования. Для данных отливок на литейном организован отдельный участок», — пояснил Ефремов.

Оборудование смонтируют в 2022 году, а уже к концу года запустят участок с последующим выходом на проектную мощность.