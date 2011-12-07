В Казани бойцы Росгвардии прошли учения «Заслон-2021» по освобождению здания от бандитов

В Казани бойцы спецподразделений Управления Росгвардии по Республике Татарстан прошли учения по освобождению здания от преступников и обезвреживанию бомбы. Практические действия были отработаны в соответствии с замыслом учения «Заслон-2021».

Для обнаружения захваченного здания подразделения СОБР и ОМОН Росгвардии были направлены в район его нахождения. По замыслу учения, по пути бойцам предстояло обезвредить бомбу, заложенную на дороге, с чем они оперативно справились.

После нахождения блокированного бандитами здания, сотрудники ОМОН взяли штурмом помещение. Один из бойцов Росгвардии был условно ранен, его эвакуировали и оказали медицинскую помощь.

За ходом операции наблюдали руководители и командиры подразделений Управления Росгвардии по Республике Татарстан. Руководитель занятия отметил оперативность и слаженность действий спецназовцев, а также объявил о полном и успешном окончании операции.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что «Заслон-2021» проводится в преддверии совместного стратегического учения «Запад — 2021», которое намечено на сентябрь. Таким образом будет проверена готовность войск к выполнению возложенных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности страны.