Хуснуллин: Нужно строить ВСМ с продлением до Казани

Марат Хуснуллин прокомментировал строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Он считает, что высокоскоростную магистраль нужно строить, но с условием, что бюджет или ФНД позволит это сделать, сообщают РИА «Новости».

«Мое личное мнение: если бюджет или ФНБ позволят, то нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга», — сообщил Хуснуллин.

Он отметил необходимость в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали на юг.

Напомним, что сейчас высокоскоростных магистралей в России нет.

Ранее сообщалось, что в России планируется создать высокоскоростную железнодорожную магистраль Санкт-Петербург — Москва — Казань. На данный момент ведется проект строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Завершить строительство планируют в 2027 году.