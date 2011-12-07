Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Хуснуллин: Нужно строить ВСМ с продлением до Казани

Вице-премьер РФ отметил необходимость в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали на юг.

Марат Хуснуллин прокомментировал строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Он считает, что высокоскоростную магистраль нужно строить, но с условием, что бюджет или ФНД позволит это сделать, сообщают РИА «Новости».

«Мое личное мнение: если бюджет или ФНБ позволят, то нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга», — сообщил Хуснуллин.

Он отметил необходимость в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали на юг.

Напомним, что сейчас высокоскоростных магистралей в России нет.

Ранее сообщалось, что в России планируется создать высокоскоростную железнодорожную магистраль Санкт-Петербург — Москва — Казань. На данный момент ведется проект строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Завершить строительство планируют в 2027 году.

КВ
Лента новостей