В Татарстане до конца года появятся три поликлиники и две амбулатории

В Татарстане по программе модернизации первичного звена здравоохранения построят и отремонтируют 39 медицинских объектов на сумму 1 млрд 463,08 млн рублей, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В республике до конца года появятся три поликлиники — в Мензелинске, Зеленодольске, Высокой Горе, и две амбулатории — в Зеленодольске и Верхнеуслонском районе, а также семь фельдшерских пунктов.

«Все контракты на выполнение строительно-монтажных работ заключены. Работа на всех объектах организована», — подчеркнули в ведомстве.

В сообщении сказано, что за 545,6 млн рублей в республике отремонтируют 27 объектов.

Кроме того, 16 единиц медицинского оборудования закупят для больниц Татарстана на общую сумму в 223,4 млн рублей.

Также для медицинских учреждений будет закуплен 501 автомобиль. Уже 88 санитарных авто поступили в Татарстан по распоряжению Правительства РФ.

Ранее Владимир Путин поручил правительству и региональным властям контролировать ход программ модернизации первичного звена здравоохранения.