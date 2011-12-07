В Татарстане выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки зарегистрировали 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Три случая — завозные, остальные — контактные. Пять человек — госпитализированы, 20 — лечатся на дому», — подтвердили в штабе.

Большая часть новых заболевших — 10 человек — относятся к возрастной категории от 50 до 60 лет.

Всего по данным на 27 сентября в Татарстане зарегистрировано 7 160 случаев заражения COVID-19, 6 048 заболевших — выздоровели (+28 за сутки).