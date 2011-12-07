В Набережных Челнах презентовали эскизы общежития и учебного корпуса КФУ

Директор департамента развития персонала ПАО «КАМАЗ» Светлана Михеева показала эскизы объектов Набережночелнинского филиала КФУ на заседании кадрового комитета ассоциации «Иннокам» и комитета по науке и образованию при ТПП Челнов.

На презентации были показаны два новых объекта — общежитие и корпус для факультета автоматики.

«Мы планируем, что в 2021 году это зайдет в финансирование и начнется строительство» — сказала Светлана Михеева.

По её словам, решение оплатить проектно-сметную документацию было принято Президентом РТ.