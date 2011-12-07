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Отказавшихся от вакцинации сотрудников «КАМАЗа» отстраняют от работы

От прививки освобождаются переболевшие 6 месяцев назад и несовершеннолетние.

В ПАО «КАМАЗ» начали отстранять от работы тех сотрудников, которые отказались от вакцинации, сообщает пресс-служба компании.

Исключением являются только те сотрудники, которые полгода назад переболели коронавирусом, работники с медицинскими противопоказаниями, а также несовершеннолетние.

Отстраненным сотрудникам не будет начисляться заработная плата до того момента, пока они не вакцинируются.

Строгая мера действует в подразделениях, получивших предписание главного санитарного врача Набережных Челнов Ильгизяра Бериева о стопроцентной вакцинации.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что сотрудников трёх подразделений «КАМАЗа»: проектно-строительного департамента, автомобильного завода и ПРЗ , обязали вакцинироваться от COVID-19.

КВ
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