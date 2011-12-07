Вековая история ТАССР: взгляд из Курганской области

Сегодня на них отвечает Дамира Степных, директор центра Шадринской городской общественной организации татаро-башкирской национальной культуры «Дуслык» (Курганская область, г. Шадринск).

— Назовите три-пять имен татарских государственных деятелей, представителей культуры, науки, спорта, которые, на ваш взгляд, уже оставили значимый след в современной истории Татарстана.

— На мой взгляд, значимый след в современной истории Татарстана оставили Габдулла Тукай, Гаяз Исхаки. Выдающимся политиком в современной истории Татарстана для меня является Рустам Нургалиевич Минниханов.

— Какие три-пять исторических событий за последние 100 лет оказали особое влияние на развитие Татарстана?

— Несомненно, это Универсиада 2013 года, чемпионат мира по футболу 2018 года, WorldSkills Kazan 2019.

— Отмечаете ли 100-летие ТАССР? Если да, то как?

— Планировали, но режим самоизоляции вносит свои коррективы. А так мы с начала года провели немало мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. Например, в Международный день родного языка, который отмечается 21 февраля, в центре татаро-башкирской национальной культуры «Дуслык» провели праздник «Туган телем — иркә гөлем» («Родной язык, как нежный цветок»). 29 февраля в рамках Всемирного дня татарской кухни в нашем центре прошла межрайонная выставка-конкурс «Милли татар ашлары» («Национальные татарские блюда»). Выставку мы приурочили к 93-летию со дня рождения кавалера ордена Ленина и ордена Дружбы народов, известного кулинара Юнуса Ахметзяновича Ахметзянова. А 14 марта центр «Дуслык» провел региональный фестиваль-конкурс татарских и башкирских мелодий «Дуслык моңнары» («Мелодии дружбы»), посвятив 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования ТАССР.

— Ваши пожелания Татарстану в дни 100-летнего юбилея.

— Желаем дальнейшего процветания и развития!