Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев предпочел пожизненное заключение лечению в психиатрической больнице. ОбРИА Новости рассказала член ОНК Москвы Ева Меркачева.

Напомним, ранее Галявиева на момент нападения на гимназию №175 признали невменяемым. Тогда в следственном комитете, в свою очередь, заявили, что экспертиза, проводимая в ходе расследуемого уголовного дела, еще не завершена.

По словам члена ОНК Москвы Евы Меркачевой, стрелок не желает лечиться в казанской больнице, опасаясь мести. Он скорее предпочтет колонию на пожизненный срок, чем принудительное лечение в больнице.

Сейчас Галявиев сидит в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка». Его вернули в изолятор после прохождения психиатрической экспертизы.