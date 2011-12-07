В Казани к 1 сентября потеплеет до 28 градусов

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В Татарстане в ближайшие дни ожидается потепление. Температура воздуха поднимется до 25-28 градусов.
Завтра, 30 августа, в республике ожидается переменная облачность. Температурный фон составит 19-24 градусов выше нуля.
31 августа в Татарстане сохранится переменная облачность, а воздух прогреется до 20-25 градусов. Ночью похолодает до 4-9 градусов.
В среду, 1 сентября, в республике потеплеет до 23-28 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани ожидается теплая погода в сентябре.