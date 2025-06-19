На дорогах Казани за сутки произошло два ДТП с пострадавшими

По данным ГАИ, за последние 24 часа в столице Татарстана зафиксировано 165 дорожных инцидентов. В двух авариях получили травмы два участника движения, летальных случаев не зарегистрировано.

Сотрудники дорожной полиции оформили 25 происшествий с материальным ущербом непосредственно на местах событий, еще 69 случаев были зарегистрированы через центры обработки ДТП.

Кроме того, задержано 8 автомобилистов, управлявших ТС в нетрезвом состоянии. Столько же водителей попались на управлении транспортом без соответствующих прав.

К административной ответственности привлечены 3 велосипедиста и 4 пользователя электросамокатов, нарушивших правила дорожного движения. Для дальнейшего разбирательства в отделы полиции доставлены 4 человека, подозреваемых в совершении преступлений.