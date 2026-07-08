На дорогах РТ появятся голографические препятствия для повышения безопасности

В республике внедряют новые технологии для снижения аварийности. Как рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин на пресс-конференции, посвящённой старту соцкампании «Продвижение безопасности», Госавтоинспекция совместно с Университетом Иннополис разработала проекционную завесу с 3D-элементами. Система создаёт на дороге голографическую имитацию препятствия, привлекает внимание водителей и пешеходов и синхронизируется со светофорами.

Параллельно в регионе развивают интеллектуальную транспортную систему. В 2026 году адаптивным управлением оснастят 18 светофоров – 12 в Казани и 6 в Набережных Челнах. Также на подходах к переходам и опасным участкам наносят шумовые полосы, устанавливают искусственные неровности и Гобо-проекторы для подсветки разметки в тёмное время суток. В этом году запланировано устройство 12 светофорных объектов, 92 км освещения, почти 12 км тротуаров и 87 проекторов на местных дорогах. Все меры, по словам Файзуллина, направлены на полное исключение конфликтов между транспортом и пешеходами.